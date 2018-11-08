أندرويد يدعم رسميا الهواتف القابلة للطى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخميس 8 نوفنبر 2018 02:12 مساءً - أعلنت شركة جوجل خلال حدث خاص بمطورى نظام أندرويد، عن دعم نظام تشغيلها للهواتف ذات الشاشات القابلة للطى بشكل تلقائى، وذلك فى الوقت الذى تستعد فيه العديد من الشركات لطرح هذا الجيل الجديد من الهواتف خلال الفترة الحالية.

ووفقا لما نشره موقع gadgetsnow الهندى، أوضحت جوجل أن دعم أندرويد للهواتف ذات الشاشات القابلة للطى يشمل كلا من الهواتف ذات الشاشة الكبيرة القابلة للطى أو شاشتين، كما أوضحت جوجل أنها تعمل مع عدد من المصنعين على تطوير أندرويد للشاشات القابلة للطى لكى تكون الواجهات البرمجية الخاصة بالهواتف القابلة للطى موحدة بين كل الشركات.

وأعلنت جوجل أيضا عن واحدة من مميزات الهواتف القابلة للطى وهى Screen Continuity والتى ستجعل التطبيقات تتعرف تلقائياً على قياس الشاشة التى تعمل عليها تلقائياً وتقوم بضبط التطبيق على هذا القياس، حيث ترغب جوجل فى جعل التطبيقات لا تتأثر بفتح الهاتف أو ثنيه خلال استخدام اى تطبيق وذلك فى محاولة لتوفير أكبر قدر من الاستفادة للمستخدمين.