كيف تحمى هاتفك الأيفون من ثغرة بنظام ios 12,1 ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجمعة 2 نوفنبر 2018 07:13 صباحاً - اكتشف الباحثون ثغرة خطيرة بنظام ios 12,1 الجديد، الذى أطلقته أبل منذ عدة أيام، والتى تسمح للهاكرز بالعبث فى الهاتف حتى عند عدم امتلاكهم لكلمة السر الخاصة بالهاتف.

ووفقا لموقع Phonearena الهندى، يجب على المستخدمين القيام ببعض الخطوات لتجنب تعرض بياناتهم للسرقة، ومن أهمها عدم ترك الهاتف دون مراقبة، إذ تتطلب الثغرة من المهاجم الوصول الفعلى إلى هاتف المستخدم، بالإضافة إلى تعطيل تنشيط سيرى من شاشة القفل، يتم ذلك عن طريق الانتقال إلى الإعدادات -> Siri & Search -> Access When Locked.

ويمكن للهاكر استغلال الثغرة من خلال مطالبة المساعد الصوتى بإجراء مكالمة صوتية ثم الانتقال إلى FaceTime، يسمح للمهاجمين باستغلال ميزة المجموعة الجديدة بـ FaceTime لإضافة المزيد من الأشخاص إلى المكالمة، ومن هناك يتم كشف قائمة جهات الاتصال الكاملة للمستخدم، ويمكن للأطراف الخبيثة استخدام ميزة 3D Touch للحصول على مزيد من المعلومات عن الأشخاص الموجودين فى القائمة.