شكاوى من توقف ساعة أبل عن العمل بعد تحديث watchOS 5.1

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخميس 1 نوفنبر 2018 04:32 صباحاً - واجه عدد كبير من مستخدمى ساعات أبل الذكية "أبل ووتش" مشكلات بعد ساعات قليلة من إطلاق تحديثwatchOS 5.1 عقب مؤتمر الكشف عن أجهزة الآيباد وماك بوك الجديدة، إذ ظهرت العديد من المشكلات التى أثرت على أداء الساعة، وهو الأمر الذى دفع الشركة الأمريكية العملاقة لسحب التحديث وإيقاف إيصاله للمستخدمين.

ووفقًا لموقع engadget البريطانى، قال المستخدمون إن التحديث ضم عدة مشكلات أدت إلى توقف الساعة الذكية الجديدة عن العمل بشكل نهائى، وعلى العكس الهواتف، فإن الساعة لا يمكن وصلها بجهاز الكمبيوتر لإعادة تحميل النظام، وهو ما دفع أبل لسحب التحديث بالكامل.

يذكر أن التحديث الجديد لنظام تشغيل ios 12 تسبب أيضًا فى تعطل تطبيق واتس آب على هواتف آيفون، لدى المستخدمين الذين حملوا التحديث، واستمر الخلل فى التطبيق حتى بعد حذفه وإعادة تحميله مرة أخرى.