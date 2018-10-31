رسمياً هاتف Nubia X يجلب تصميم مميز باثنان من الشاشات بسعر يبدأ من 473 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت ZTE رسمياً الآن عن هاتف Nubia X الذي يأتي بتصميم يضم شاشة بحجم 6.26 إنش وأخرى بحجم 5.1 إنش مع سعر يبدأ من 473 دولار.

كشفت ZTE الآن عن إصدارها الجديد من الهواتف الذكية Nubia X، الذي يتميز بشاشة رئيسية بحجم 6.26 إنش، وجودة عرض FHD بلس، مع أبعاد 19:9، وتصميم بإطارات نحيفة تشغل الشاشة فيه 93.6% من هيكل الهاتف.

بينما تأتي الشاشة الثانوية في الهاتف AMOLED بحجم 5.1 إنش، والتي تأتي في الجهة الخلفية الزجاجية للهاتف، أيضاً تضم كاميرة خلفية بدقة 16 ميجا بيكسل مميزة بتقنية الذكاء الإصطناعي، مع مستشعر أخر بدقة 24 ميجا بيكسل، وفلاش LED، كما تدعم الشاشة الخلفية للهاتف المستخدم ككاميرة سيلفي.

هاتف Nubia X يضم رقاقة معالج Snapdragon 845، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما يدعم الهاتف نظام تشغيل Android 8.1 Oreo وواجهة مستخدم nubia UI 6.0.

أيضاً يدعم الهاتف مستشعرات للبصمة في جانبي الهاتف، ويضم بطارية بقدرة 3800 mAh تدعمها تقنية الشحن السريع Qualcomm Quick Charge 3.0.

من المقرر أن يتوفر هاتف Nubia X في نموذج بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت بسعر 473 دولار، مع ألوان الأسود، الرمادي، الذهبي أيضاً يصل سعر النموذج المميز باللون الأزرق إلى 487 دولار، حيث يتوفر في الأسواق الصينية في 5 من نوفمبر.

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