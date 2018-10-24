5 أسباب تجعلك تفكر في شراء هاتف Honor 8X بدلا من LG V40 وهواوي ميت 20

يقع مستخدمي هواتف أندرويد في حيرة كبيرة عند اختيار أفضل هاتف جديد بالأسواق، بسبب تعدد موديلات الهواتف الجديدة التي طرحتها الشركات المُصنعة للهواتف الذكية خلال الفترة الأخيرة والتي تتمتع جميعها بمواصفات عالية وأداء قوي، من بين هواتف أندرويد الجديدة LG V40 ThinQ، وسلسلة هواوي ميت 20، وهاتف جوجل الجديد بكسل 3، وهاتف ون بلس 6 تي OnePlus 6T، جميعهم يتنافسون على من يَعمل بأحدث معالج أو أفضل كاميرا أو شاشة عالية الدقة، في حين أن هاتف هونر 8 إكس Honor 8X يقدم شيئًا لا تستطيع الهواتف الأخرى تحقيقه: هي القيمة، لذلك إذا كنت تُفكر شراء هاتف .. إليك 5 أسباب تجعلك تفكر في شراء هاتف Honor 8X بدلا من أي هاتف منافس آخر:

1- ستدفع مبلغًا أقل بكثير

سيكون السبب الرئيسي الذي يجعلك تُفكر في شراء هاتف هونر هو السعر، على غرار سابقه هونر 7 إكس Honor 7X الذي طرح في الأسواق العام الماضي، يحتفظ الجهاز الجديد Honor 8X بسعر أقل من 250 دولار، ويمنحك سعة ذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجايت و64 جيجابايت من السعة التخزين الداخلية.

كما يمكنك إنفاق المزيد قليلاً والحصول على الإصدار الذي يعمل بذاكرة وصول عشوائي سعتها 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية سعتها 128 جيجابايت.

في كلتا الحالتين يمكنك توفير مئات الدولارات مقارنة بأسعار منافسيه إل جي في 40 – LG V40، وهواوي ميت 20، وجوجل بكسل 3 .

يقدم هاتف Honor 8X التوازن المثالي بين التصميم والأداء والقيمة، حيث أنه يعمل بشريحة Kirin 710 والتي تزعم هواوي أنها تحقق زيادة في أداء الجرافيك بنسبة 75 بالمائة.

وقد أظهرت شركة هواوي سابقًا من خلال شريحتها Kirin 970 أنها تعرف كيفية تصميم شريحة قوية تقدم أقوى أداء.

2- شاشة بتقنية العرض الكامل في إطار صغير

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يقدم هاتف Honor 8X إعدادات شاشة متطورة وشاشة مقاسها 6.5 إنش بتقنية العرض الكامل، وتمثل الشاشة نسبة 91% من الواجهة الأمامية، مقابل 9% للحواف، وهي واحدة من أعلى المعدلات التي ستجدها في أي هاتف بأي سعر.

3- كاميرا قوية تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي

يأتي هاتف Honor 8X بكاميرا خلفية مزدوجة الأساسية بدقة 20 ميجابيكسل والثانوية بدقة 2 ميجابيكسل وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل، ولكن مجموع وحدات البيكسل لا يمثل قوة الكاميرا في هاتف هونر، لأن الشركة دعمت كاميرا الهاتف بتقنيات الذكاء الاصطناعي حتى تتمكن من التعرف على إلى 22 فئة مختلفة و 500 سيناريو بشكل فوري وتحسين إعدادات التقاط الصور وجودتها بناء على ما يقوم المستخدم بتصويره.

ويستخدم الهاتف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية تثبيت الإطار بناء على التعلم الآلي لإنتاج لقطات ليلية ممتازة دون الحاجة إلى حامل ثلاثي، لذلك على الرغم من أنك تستخدم كاميرا أقل من الكاميرا التي ستجدها في هواتف ميت 20 وبكسل 3 فستظل صورك جيدة جدًا، وتتمتع بخصائص فريدة.

4- يمكنه تخزين نصف تيرابايت من الملفات

يحتوي جهاز Honor 8X على مساحة تخزين تبلغ ضعف سعة التخزين سابقه هونر 7 إكس، حيث سيوفر لك الموديل ذو السعر الأعلى الذي يصل إلى 128 جيجابايت مساحة كبيرة لكل ما تريد القيام به، وإذا لم يكن ذلك كافياً لك، فقد قامت Honor بدعم بطاقات microSD التي تقدم سعة تخزينية تصل إلى 400 جيجابايت. وهذا يعني أنه يمكنك التمتع بمساحة تخزين كبيرة أكثر من 500 جيجابايت داخل جهاز Honor 8X، وهو ما لا يتوفر في هاتف جوجل الأخير Pixel 3.

5- يعمل ببطارية أكبر لأداء مهام أكثر

يتمتع هاتف Honor 8X ببطارية كبيرة سعتها 3750 ميلي أمبير مزودة بتقنية ذكية لتوفير الطاقة، مما يجعل البطارية تدوم لفترة تصل إلى يوم كامل عند الشحن لمرة واحدة، بالإضافة إلى أن الإعدادات المميزة للهاتف تتيح تجربة سريعة وسلسة للمستخدم.