يوتيوب: قانون الاتحاد الأوروبي يهدد طريقة عمل الموقع

قالت منصة مشاركة الفيديو يوتيوب المملوكة لشركة جوجل إن قانون حقوق الطبع والنشر الجديد في الاتحاد الأوروبي قد يجبرها على منع الأشخاص من تحميل مقاطع الفيديو الخاصة بهم، وأضافت أن القانون الجديد يضع مجتمعها الإبداعي بأكمله في خطر، وأن القواعد الجديدة يمكن أن تغير بشكل جذري من الإنترنت الذي نراه اليوم، وجاءت هذه التصريحات على لسان الرئيسة التنفيذية ليوتيوب سوزان وجسيكي Susan Wojcicki، والتي تعتبر تعليقاتها جزء من حملة الغضب المستمرة على نطاق واسع حول القانون الأوروبي الجديد، الذي أشار إليه نشطاء باسم “حظر الميمات”.

وحثت الرئيسة التنفيذية لشركة يوتوب صناع المحتوى ضمن المنصة على الاحتجاج على قانون حقوق الطبع والنشر الأوروبي، وحذرت سوزان وجسيكي صانعي الفيديو من تهديد قانون حقوق الطبع والنشر المثير للجدل في الاتحاد الأوروبي، وطلبت منهم اتخاذ إجراء فوري والاحتجاج على القانون من خلال مقاطع الفيديو ومشاركات منصات التواصل الإجتماعي.

وقالت سوزان: “هذا التشريع يشكل تهديدًا لوسيلة عيشك وتأمينك لدخلك ولقدرتك على مشاركة صوتك مع العالم”، وركزت المسؤولة التنفيذية على المادة Article 13 من القانون الأوروبي الجديد المتعلق بحقوق المؤلف، والذي صدر في أوائل شهر سبتمبر/أيلول ويعمل على جعل منصات التكنولوجيا مسؤولة عن المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر.

وتعني هذه المادة أن المنصات العملاقة، والتي تعتمد على المحتوى الذي ينشئه المستخدمون، بما في ذلك يوتيوب وفيسبوك وتويتر، سوف تكون مسؤولة عن التأكد من عدم مشاركة المستخدمين لمواد محمية بموجب حقوق الطبع والنشر، وكما هو الحال الآن، فإن المنصات لا تخضع للمساءلة المالية عن الانتهاكات، على الرغم من أنها تحتاج إلى إزالة المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر عندما يطلبها أصحاب الحقوق ذلك.

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ويقول النقاد إن المادة 13 يمكن أن تهدد قدرة الناس على تبادل المواد مثل الميمات، وهي الصور الهزلية المضحكة، وأنها قد تلحق الضرر بالطريقة التي تعمل بها الشبكات الاجتماعية، فيما يقول المؤيدون إن التشريع ضروري لحماية حقوق المبدعين وتوفير مدخول عادل لهم، وأن منصات التكنولوجيا الرئيسية تمكنت من تجنب تحمل المسؤولية لفترة طويلة جدًا.

وجادلت وجسيكي بأن تحمل المسؤولية عن كل محتوى يوتيوب سوف يجعل من الخطر على المنصة استضافة مقاطع فيديو من منشئي محتوى أصغر، وأن معرف المحتوى ضمن يوتيوب YouTube Content ID يحمي حقوق مالكي المحتوى، حيث يقارن معرف المحتوى Content ID تلقائيًا بين محتوى مقاطع الفيديو الجديدة مع قاعدة بيانات الفيديو والصوت المحمي بحقوق الطبع والنشر.

كما يسمح هذا النظام لمالكي حقوق الطبع والنشر تحديد ما إذا كانوا يريدون حظر مقطع الفيديو الذي يستخدم محتواهم المحمي، ومن المتوقع أن يصوت الاتحاد الأوروبي على النسخة النهائية من القانون العام المقبل، وقالت الشركة إنه قد يتم إجبارها على التوقف عن السماح للمستخدمين العاديين بتحميل مقاطع الفيديو، وأن المشاهدين في الاتحاد الأوروبي قد يتم منعهم من مشاهدة بعض مقاطع الفيديو، وقد يتسبب ذلك في تدمير مبدعين صغار.

وكتبت سوزان أن المادة 13 تهدد بمنع ملايين الأشخاص، بما في ذلك صناع المحتوى والمستخدمين العاديين، من تحميل المحتوى إلى منصات مثل يوتيوب، كما أنها تهدد بمنع المستخدمين في الاتحاد الأوروبي من مشاهدة المحتوى الموجود بالفعل على قنوات المبدعين في كل مكان، وقالت إن القواعد الجديدة “تهدد بإبقاف مئات الآلاف من الوظائف ومصادر الدخل”.

وبحسب الشركة فقد يجبر هذا القانون منصات مثل يوتيوب على السماح بتحميل المحتوى من قبل عدد صغير من الشركات الكبيرة فقط، وأن الأمر سوف يكون محفوفًا بالمخاطر للغاية بالنسبة إلى المنصات لاستضافة محتوى من صناع محتوى أصغر، لأن المنصات سوف تكون مسؤولة بشكل مباشر عن هذا المحتوى، وحثت سوزان وجسيكي مستخدمي يويتوب على استخدام هاشتاج “#SaveYourInternet” في مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن معارضتهم لتوجهات الاتحاد الأوروبي.