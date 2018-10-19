أكاديمية أمريكية تستعين بروبوت على شكل امرأة لتدريس الفلسفة للطلاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجمعة 19 أكتوبر 2018 02:34 مساءً - أصبحت Bina48 أول روبوت يدرس فى فصل جامعى، وهذا بعد أن ساعدت فى إعطاء دورة تدريبية للطلاب فى الأكاديمية العسكرية الأمريكية West Point، إذ قام الروبوت الذى يحمل شكل امرأة بتدريس الفلسفة، مع موضوعات تتراوح بين الأخلاق ونظرية الحرب واستخدام الذكاء الاصطناعى فى المجتمع.

وفقًا لموقع أكسيوس، قرر ويليام بارى، الذى طور روبوت Bina48 للمساعدة فى التدريس منذ عدة سنوات، وضع الروبوت أمام الطلاب فى الفصل الدراسى، وكان هناك حوالى 100 طالب فى صف Bina48، وقبل بدء التدريس، قام الروبوت بتنزيل بيانات حول مواد الدورة التدريبية للفلسفة، بالإضافة إلى خطة لطريقة التدريس.



روبوت معلم

وقال "بارى" إن الروبوت قادر على استدعاء المعلومات من المصادر الأساسية لتقديم المحاضرة، وكذلك الإجابة على الفور الأسئلة التى يطرحها الطلاب، وأضاف أن الغرض من التجربة كان الرغبة فى فهم أفضل لكيفية استخدام الذكاء الاصطناعى فى الفصل الدراسى وكيف يؤثر على فهم الطلاب، وكذلك اهتمامهم بالمواد الموجودة أمامهم.

وأشار إلى أن الجزء المثير للاهتمام هو أن الطلاب كانوا يدونون ملاحظات، واهتم أغلبهم بما يتم إلقاءه فى الدرس، ولكن فى النهاية رفضوا أن يكون الروبوت هو استاذهم الوحيد.