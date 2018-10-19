كيف سيتعامل رجال المرور مع السيارات بدون سائق؟ وايمو المملوكة لجوجل توضح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجمعة 19 أكتوبر 2018 02:30 صباحاً - نشرت شركة وايمو المملوكة لجوجل رسميًا مبادئ توجيهية لرجال الشرطة، يجب عليهم اتباعها حال تورط سيارة بدون سائق فى حادث، فبدون سائق إنسانى يتحكم فى العجلة، لا يوجد أحد لسؤاله عن التراخيص أو المعلومات، والأهم من ذلك فالسلطات بحاجة إلى معرفة كيفية فتح أو إيقاف السيارات ذاتية القيادة بشكل آمن إذا كان الركاب غير واعين ويحتاجون إلى المساعدة.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، قدمت الشركة المبادئ التوجيهية لإدارة النقل والسيارات بكاليفورنيا فى مايو، لكن تم نشرها مؤخرًا على الإنترنت، كما قدمت مع تعليماتها رقم خط ساخن مجانى على مدار 24 ساعة، وتشجع الشركة المستجيبين للطوارئ على استخدامه، أو الضغط على زر المساعدة المباشرة على سقف السيارة - حتى يتمكنوا من التحدث إلى أحد المتخصصين المدربين لمساعدتهم فى العثور على أفضل حل فى حال وقوع حادث.

وأضافت Waymo أيضًا نظرة عامة على قطع السيارات وقدراتها، بالإضافة إلى تعليمات حول كيفية قيام المستجيبين الأوائل بالتأكد من عدم تحرك السيارة أثناء كسر النافذة، والذى يحتوى على تفاصيل حول كيفية تعطيل وضع القيادة الذاتية، وكيفية تبديل السيارة تمامًا، وكذلك كيفية تعطيل الطاقة الكهربائية أو فصل البطارية إذا لم يستطع المستجيبون الدخول إلى السيارة على الإطلاق، وبمجرد إغلاق السيارة، تقول وايمو إنه يمكن سحبها تماماً مثل أى سيارة أخرى.

وأوضح أليكسيس جورجسون المتحدث باسم الشركة أنه بما أن التكنولوجيا جديدة، فإن "جزءًا من هذا الالتزام يعنى العمل عن كثب مع مسئولى السلامة العامة وأول المستجيبين حتى يفهموا كيف تعمل السيارات.