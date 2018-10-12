براءة اختراع جديدة لأبل لمعرفة المكالمات المزعجة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجمعة 12 أكتوبر 2018 11:52 مساءً - على ما يبدو أن شركة أبل تعمل على تقنية جديدة يمكنها اكتشاف المتصلين المزعجين باستخدام أرقام هواتف مزورة، حيث قامت الشركة بتقديم براءات اختراع باسم "اكتشاف معلومات المكالمة المخادعة"، حيث يسمح هذا النظام لأجهزة أيفون، إجراء فحوصات على مكالمة للتأكد مما إذا كانت صحيحة، أما إذا كانت مزعجة فسوف يحذر المستخدم، ويمنع هذه المكالمة المزعجة.

ووفقا لما نشره موقع GSM الهندى فإن أبل ستعتمد على بعض البيانات من موفر خدمة الاتصال، وذلك عبر بروتوكول SIP وذلك لمعرفة معلومات المتصل ومقارنة البيانات السابقة الخاصة به لمعرفة ما إذا كان هذا الرقم قد تورط فى مكالمات مزعجة قبل ذلك أم لا، حيث إنه فى الحالات التى يعتقد فيها الهاتف أن هناك الكثير من التناقضات فى دعوة SIP، يمكن أن يحيل النظام هذه المكالمة إلى وضعية المكالمات المزعجة.

لكن فى نفس الوقت يجب ملاحظة أن هذا لا يعنى أن الشركة ستستخدمها فى الواقع وتجلبها إلى منتجاتها، حيث تقوم أبل بتقديم العديد من طلبات براءات الاختراع كل أسبوع، كما أن هذه التقنية تتطلب التعاون من شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية فى الإنشاء والتشغيل وتأثير شركة Apple على شبكة الهاتف المحمول للاستفادة من النظام الجديد