سيارة جوجل ذاتية القيادة تتعرض لحادث بسبب "نوم" السائق أثناء الاختبار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السبت 6 أكتوبر 2018 12:06 صباحاً - تحطمت سيارة مينى فان الصغيرة التابعة لشركة وايمو المملوكة لجوجل، بعد أن نام سائقها الوحيد أثناء الرحلة، إذ وقع الحادث على طريق سريع خارج مكتب الشركة فى كاليفورنيا بيونيو الماضى، ولكن تم نشره الآن فى تقرير من قبل موقع The Information.

شعر سائق السلامة البشرية بالنعاس داخل السيارة، بعد ساعة من اختبارها على طريق تستخدمه الشركة للتأكد من برمجيات المركبات ذاتية التشغيل، وفى ذلك الوقت، قام السائق عن طريق الخطأ بإيقاف تشغيل برنامج السيارة المستقل عن طريق لمس دواسة الوقود.

وفشل السائق فى السيطرة على عجلة القيادة وتجاهل التحذيرات من أن برنامج القيادة الذاتية قد تم فصله، مما تسبب فى تحطم السيارة الصغيرة فى وسط الطريق السريع، ولم يصب أحد فى الحادث ولم تتأثر أى مركبات أخرى فى الحادث.

ووفقا للتقرير، تمكن السائق من إعادة السيارة إلى مكاتب وايمو مرة أخرى رغم الحادث، ومع ذلك تم فصله من الشركة.

وقال تقرير عن الحادثة قدم إلى المنظمين فى كاليفورنيا أن السائق انشق عن وضعه المستقل ويسمح للمركبة بالانحراف عن مسارها، كما يشير التقرير إلى أن السيارة تعرضت لبعض الأضرار المعتدلة فى إطارها ومصدها.

وقال متحدث باسم وايمو فى بيان: "لدينا ثقافة أمان قوية فى الشركة، ولقد اختبرنا فى ماونتن فيو منذ ما يقرب من 10 سنوات، ونعمل باستمرار على تحسين أفضل ممارساتنا، بما فى ذلك تلك الخاصة باهتمام السائق، لأن الاختبار الآمن والمسئول لتقنياتنا جزء لا يتجزأ من كل ما نقوم به".

جدير بالذكر أن هذا الحادث يأتى فى الوقت الذى تقوم فيه وايمو بتقليص عدد السائقين البشريين تحسبًا لإطلاق سيارات الأجرة ذاتية الحركة بالكامل قبل نهاية العام، إذ تتطلع الشركة إلى إطلاق خدمة سيارات الأجرة دون سائقين آدميين فى فينيكس بحلول نهاية عام 2019، لكن هذه العملية كانت أبطأ وأكثر تحدياً مما كان متوقعاً.