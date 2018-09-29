مايكروسوفت تدعم لوحة مفاتيح “سويفت كى” بمترجم AI Translator على أندرويد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السبت 29 شتنبر 2018 05:28 صباحاً - أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم أنها تقوم بدمج مترجمها الذكى AI Translator فى لوحة مفاتيح Swiftkey على منصة أندرويد، حيث يستخدم المترجم الذكاء الاصطناعى لتوفير الترجمة لأكثر من 60 لغة فى الوقت الفعلى، فيما تعتبر لوحة مفاتيح SwiftKey التطبيق الأشهر فى هذا المجال على الهواتف الذكية لما تقدمه من ميزات كبيرة تساعد المستخدم بالحصول على خواص إضافية بكل سهولة، وهو ما سيستمر مع التحديث الأخير للتطبيق على نظام تشغيل أندرويد.

ووفقا لما نشره موقع fonearena الهندى، تتيح هذه الميزة للمستخدمين الحصول على ترجمة فورية للكلمات، وتعمل الإضافة الجديدة على تقديم خيار ترجمة الجمل أو الكلمات فى المحادثات بشكل فورى، مما يجعل إمكانية فهم المتحدثين بلغات أخرى دون نسخ الكلام لتطبيق ترجمة لفهمه، حيث يعتبر الأمر أشبه إلى حدٍ كبير مع خاصية الترجمة التى توفرها تويتر على شبكتها من مايكروسوفت.

وبمجرد أن يقوم المستخدمين بالضغط فوق رمز Microsoft Translator على لوحة مفاتيح SwiftKey، يتم الترجمة الفورية خلال الكاتبة، كما يقوم التطبيق بترجمة الرسائل الواردة التى يقوم المستخدمين بنسخها، حيث لن يضطر المستخدمين إلى ترك لوحة المفاتيح لإجراء الترجمات.