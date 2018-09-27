فيسبوك تكشف عن نظارة الواقع الافتراضي Oculus Quest

كشفت شركة فيسبوك من خلال شركة أوكلوس Oculus التابعة لها عن نظارتها الجديدة للواقع الافتراضي المسماة Oculus Quest، وهي الثالثة بالنسبة لشركة أوكلوس، وكانت هذه النظارة تحمل اسم مشروع سانتا كروز Project Santa Cruz، والتي تم كشف النقاب عن النموذج الأولي المبكر في عام 2016، ثم قامت الشركة بتحديثه في عام 2017 مع وحدات تحكم وعروض تجريبية جديدة، وبدأت عملية الشحن إلى المطورين في شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

وجاء الإعلان عن النظارة من خلال مارك زوكربيرج Mark Zuckerberg، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك أثناء فعاليات حدث Oculus Connect 5 بمدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، ومن المفترض أن تصل النظارة البالغة تكلفتها 399 دولار أمريكي لطراز 64 جيجابايت للمستخدمين بحلول فصل الربيع مع أكثر من 50 لعبة متوافقة، بما في ذلك Moss و Robo Recall و The Climb.

وتتوسط نظارة Oculus Quest الساحة بين نظارات Oculus Go و Oculus Rift، والتي تم تطويرها من أجل جذب المستهلكين الراغبين بدخول عالم الواقع الافتراضي من الفئة المنخفضة والفئة الراقية على التوالي، إذ إن نظارة Oculus Go المستقلة البالغة تكلفتها 200 دولار أمريكي لا تتطلب جهازًا إضافيًا لتوفير تجربة الواقع الافتراضي VR، بينما تتطلب Oculus Rift اتصالًا فعليًا بجهاز حاسب مستقل مرتفع التكلفة الثمن، لكنها توفر تجارب واقع افتراضي حقيقية أكثر.

وتعد نظارة Oculus Quest بمثابة جهاز مستقل قادر على تشغيل الألعاب والتطبيقات، وذلك بالاستفادة من العتاد القوي المضمن ضمنها، بحث أنها توفر دقة عرض تصل إلى 1600×1440 بيكسل لكل عين، مع ضبط تباعد العدسات وحصولها على عدسات مشابهة لعدسات Oculus Go، والتي تدعي الشركة أنها الأفضل على الإطلاق.

وقطعت معالجات الأجهزة المحمولة المضمنة ضمن مثل هذه الأجهزة شوطًا طويلًا في العامين الماضيين، وبالرغم من أنها لا تستطيع أن تحاكي قوة جهاز الحاسب الذي يحتوي على بطاقة رسوميات من AMD أو Nvidia، لكنها أصبحت قادرة على تشغيل الألعاب الشهيرة مثل Fortnite و PlayUnknown’s Battlegrounds على الهواتف الذكية.

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وتستخدم النظارة أربع كاميرات مدمجة ونظام التتبع Oculus Insight من أجل التحكم ومعرفة متى يمشي المستخدم أو يركض والإجراءات المماثلة، وبحسب الشركة فإن نطاق عملها يتجاوز الغرفة وأنها قادرة على العمل ضمن مساحة تصل إلى 4000 قدم مربع بدون أي مستشعرات خارجية، كما يمكنها تخزين بيانات الغرف لغرف متعددة، مع تميزها بوحدتي تحكم من نوع Oculus Touch ومدخلات تم تحسينها لألعاب الواقع الافتراضي VR.

وعلى صعيد متصل أعلنت شركة فيسبوك أيضًا عن عدد من الإضافات الجديدة إلى نظارة الواقع الافتراضي المستقلة Oculus Go، بما في ذلك العديد من ميزات العرض المرئية الجديدة التي تعمل على تحسين الجودة البصرية، فضلاً عن دعم YouTube VR، مع حصولها على تقنية تسمح لها بالتركيز بشكل أكثر دقة وتفصيلًا على مركز كل عدسة لتوفير طاقة المعالجة لمكان آخر في الشاشة.

كما أنها تضيف تصحيحًا للانحراف اللوني وتوقيت ديناميكي ودعم لمعدل 72 هيرتز ووضع معدل إطار جديد وميزة البث التي طال انتظارها، والتي تسمح بمشاركة تجربتك في الواقع الافتراضي عبر بث المحتوى الفيديوي الخاص بك إلى الهاتف المحمول أو التلفزيون.