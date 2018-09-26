تعرف على سبب ترك مؤسس "واتس آب" العمل فى فيس بوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأربعاء 26 شتنبر 2018 10:40 مساءً - غادر مؤسسا تطبيق انستجرام Kevin Systrom و Mike Krieger منصبهما فى فيس بوك يوم الاثنين الماضى، حيث أفادت العديد من التقارير الإعلامية أن الخلاف مع "مارك زوكربيرج" المدير التنفيذى للموقع تسبب فى المغادرة، وقبلهم قرر مؤسس واتس اب أن يترك الشركة أيضا.

وكشف تقرير حديث أن Brian Acton مؤسس شركة واتس اب كان لديه اختلافات كبيرة مع الرئيس التنفيذى لـ "مارك زوكربيرج"، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذى للعمليات "شيريل ساندبرج" حول مستقبل خدمة الرسائل الشهيرة قبل أن يغادر الشركة.

ووفقًا لمقابلة أجراها "أكتون" مع مجلة "فوربس" اليوم الأربعاء، قضى "أكتون" ثمانى سنوات يعمل داخل واتس اب قبل أن يغادر الشركة فى سبتمبر من العام الماضى، وسبقه فى هذه الخطوة المؤسس المشارك، جان كوم، الذى كان من أقوى المدافعين عن الخصوصية داخل فيس بوك.

وأشار "أكتون" إلى أن فيس بوك أراد أن يدخل مزايا مدفوعة لأصحاب الأعمال داخل واتس اب، ولكن هذا كان سيؤثر على التشفير، وحاول اقتراح بعض الأفكار الأخرى التى تحقق ربح لفى سبوك من التطبيق لكن "ساندبرج" اعترضت عليها.