اعرف مين هو أول سائح للقمر ودفع كام؟.. فيديو وصور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الثلاثاء 18 شتنبر 2018 05:30 مساءً - "هذا هو حلم حياتى" أربع كلمات تلخص ما يشعر به الملياردير اليابانى "يوساكو مايزاوا" صاحب الـ42 عاماً الذى وقع عقداً مع شركة "سبيس إكس" ليكوم أول سائح يذهب فى رحلة خاصة حول القمر وفق ما أعلنه المدير التنفيذى للشركة "إيلون ماسك" اليوم.

سيكون الملياردير اليابانى أول مسافر يعود إلى القمر منذ مهمة أبولو الامريكية الاخيرة في عام 1972 وأول رجل يطير على صاروخ تابع لشركة "سبيس إكس" حول القمر فى الرحلة المقرر انطلاقها فى وقت مبكر من عام 2023 مقابل مبلغ من المال لم يتم الإعلان عنه ، وقال الملياردير المحل للفنون أنه يود دعوة من 6 إلى 8 فنانين من جميع أنحاء العالم للانضمام له فى هذه المهمة إلى القمر لكنه لم يحدد هويتهم بعد.

وكان قد تصدر "مايزاوا" عناوين الصحف العام الماضى بعدما دفع 110.5 مليون دولار لشراء لوحة للفنان الراحل جان ميشال باسكيات فى مزاد أقيم في نيويورك.

وأضاف أحد أغنى الناس في اليابان، الذى صنع ثروته كمؤسس لمتاجر التجزئة عبر الإنترنت: "أحببت القمر منذ أن كنت طفلاً ، إنه دائمًا يسطع فى السماء ويستمر في إلهام البشرية لذلك أشعر أنى سأحقق حلم حياتى".

ورفض "ماسك" الكشف عن المبلغ الذى دفعه "مايزاوا" للبعثة ، قائلاً: "لن يكشف عن المبلغ ولكنه دفع مبلغًا كبيرًا جدًا من المال"، مؤكدًا على أن هذه الرحلة تمثل "خطوة مهمة نحو تمكين الأشخاص العاديين الذين يحلمون بالسفر إلى الفضاء".

وأعلنت شركة "سبيس إكس" لتكنولوجيا الفضاء عن تفاصيل هذه الرحلة فى مقر الشركة بمدينة هوثورن بولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم.

ولم يسافر إلى القمر سوى 24 شخصًا، جميعهم أمريكيون. وتدور بعض بعثات أبولو حول القمر بدون هبوط، كما سيكون الحال مع هذه الرحلة ومع ذلك، ستنطلق هذه الرحلة عبر صاروخ لم يتم تصنيعه بعد.

وقالت الشركة، إن الرحلة التى ستكون على متن الصاروخ الذى تطوره سبيس إكس "بيج فالكون (BFR) - وهو نظام إطلاق كشف عنه "ماسك" فى عام 2016" يمثل خطوة مهمة نحو تمكين الوصول إلى الأشخاص الذين يحلمون بالسفر إلى الفضاء كل يوم".