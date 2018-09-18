الروبوتات ستتعلم العنصرية ضد البشر من بعضها البعض فى المستقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الثلاثاء 18 شتنبر 2018 05:30 مساءً - أظهر علماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) فى الولايات المتحدة وجامعة كارديف فى المملكة المتحدة أن مجموعات من الآلات الذاتية يمكن أن تتعلم العنصرية والتمييز ببساطة من خلال تحديد هذا السلوك وتصويره والتعلم منه، ويمكن لآلات الذكاء الاصطناعى (AI) بسهولة معرفة العنصرية والتمييز على أساس الجنس من بعضهما البعض، ويقول العلماء أنهم وجدوا أن إظهار التحيز تجاه الآخرين لا يتطلب من الروبوتات مستوى عال من القدرة المعرفية.

ويشير تقرير من موقع cnet الأمريكى، إلى أن التحامل والعنصرية يبدو أنها ظاهرة خاصة بالإنسان وتتطلب الإدراك البشرى لتشكيل رأى أو صورة نمطية لشخص معين أو مجموعة معينة، لكن بعض أنواع خوارزميات الكمبيوتر أظهرت بالفعل تحيزًا، مثل العنصرية والتمييز على أساس الجنس، استنادًا إلى التعلم من السجلات العامة والبيانات الأخرى التى يولدها البشر، يوضح هذا العمل الجديد إمكانية ظهور جماعات عنصرية من الروبوتات.

وتستند النتائج، التى نُشرت فى مجلة Scientific Reports، إلى المحاكاة الحاسوبية للكيفية التى يستطيع بها الأفراد العنصريون المماثلون، تشكيل مجموعة والتفاعل مع بعضهم البعض.