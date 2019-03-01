اقتصادي يطالب آلية السوق بمواكبة الأسعار السائدة

التاريخ: 01-مارس-2019 فى : اقتصاد 13 مشاهدة طالب بروفيسور محمد الجاك أحمد أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم آلية صناع السوق بوضع تدابير وسياسات عاجلة ترتكز على أسعار صرف العملات الأجنبية السائدة في السوق. وأشار الجاك بحسب (سونا) إلى وجود تشوهات اقتصادية ساهمت في خلق أسعار غير حقيقية للدولار في الأسواق الموازية من بينها المضاربة وشح السيولة في المصارف والصرافات الآلية، مبينا أن شح السيولة ساهم في خلق سعرين للدولار عبر الكاش والشيكات المصرفية مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات وزيادة نسبة الشيكات المرتدة. وحث الجاك الآلية للاضطلاع بدورها كاملا في تحديد أسعار صرف العملات الأجنبية بصورة يومية وخاصة الدولار وفقا لمعطيات السوق. الخرطوم (أخبار الخليج 365) .

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