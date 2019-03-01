عاجل.. واشنطن تفرض عقوبات على 6 مسؤولي أمن فنزويليين

فرضت واشنطن، اليوم الجمعة، عقوبات على 6 مسؤولي أمن فنزويليين على خلفية منع وصول المساعدات، حسبما نقلت "سكاي نيوز عربية".

وتتكدس أطنان من المواد الغذائية والأدوية المرسلة من الولايات المتحدة منذ الخميس في مخازن في بلدة كوكوتا في كولومبيا قرب جسر تيانديتاس الذي يربط بين البلدين والذي تغلقه القوات العسكرية الفنزويلية.