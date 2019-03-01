نيمار يكشف عن مثله الأعلى

اعترف النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، بأن نجم ريال مدريد السابق روبينيو، هو مثله الأعلى في كرة القدم وذلك خلال مقابلة مع منصة "DAZN".

وكشف نيمار عن هوية مثله الأعلى خلال تعيينه سفيرا جديدا لمنصة "DAZN"، بقوله : "مثلي الأعلى دائما كان روبينيو، منذ أن كنت صغيرا، عشقت كل شيء يقوم به، وتمنيت أن أكون مثله".

كما كشف صاحب الرقم 10 في النادي الباريسي عن هواياته، وأنه غير متابع لمباريات كرة القدم وأخبارها، ويفضل ممارسة كرة السلة عندما يتسنى له ذلك، ويتابع أخبارها ويحرص على مشاهدة مبارياتها".

وتابع: "من الواضح اني كنت سأكون مغنيا، أنا حقا أغني بشكل سيىء، إنها كارثة، لكنني أستمتع بوقتي ولا ضير من المحاولة".

واختتم بقوله أن بطله الذي يقتدي به في عالم الرسوم المتحركة هو "باتمان"، أما على أرض الواقع فسيبقى والده بطله الدائم.

يذكر أن نيمار يتواجد حاليا في البرازيل لمواصلة إعادة تأهيله، ومن المتوقع أن يعود إلى باريس هذا الأسبوع، ليحضر من المدرجات مباراة الإياب بين سان جيرمان ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.