عاجل.. الجيش الليبي يعلن سيطرته على "أم الأرانب" جنوب البلاد

أعلن مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة العبيدي اليوم الجمعة، أن قوات الجيش الليبي قد دخلت إلى منقطة أم الأرانب جنوبي البلاد وسط ترحيب أهالي المنطقة.

وقال العبيدي في تصريحات صحفية، إن "القوات المسلحة الليبية تعلن دخولها إلى منطقة أم الأرانب وسط ترحيب الأهالي وتشرع في عملية تأمينها".

في سياق متصل، أصدر المؤتمر الوطني العام الجامع الليبي آلية مقترحة لحل الأزمة الليبية، قال إنها تمثل نظرة إلى الواقع الحالي رغم محاولة تجاهل دور القوات المسلحة العربية الليبية وكذلك عرقلة هذه المبادرة وإفشال المؤتمر.

وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه ونشرته صفحة المؤتمر على موقع "فيسبوك"، تهدف الآلية إلى لم شمل البلاد وتحقيق السلام والاستقرار وإدارة الدولة مؤقتا لمدة سنتين إلى حين استكمال الدستور والاستفتاء عليه، وتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان الليبي بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.