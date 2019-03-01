جميلة بوحريد تنضم للمتظاهرين ضد الولاية الخامسة لـ"بوتفليقة"

أعلنت عدة شخصيات سياسية ثقيلة، أنها ستنزل إلى الشارع للتظاهر مع المحتجين ضد الولاية الخامسة لبوتفليقة.

ومن ضمن الشخصيات التي أعلنت المشاركة، الرئيس السابق اليمين زروال، والمجاهدة الرمز جميلة بوحريد، رئيس الوزراء السابق علي بن فليس، وشخصيات عامة أخرى أكدت أنها ستنضم إلى المتظاهرين بعد صلاة الجمعة.

وفي سياق آخر صدرت تعليمة صارمة لكل القنوات الجزائرية والأجنبية بمنع البث المباشر للمظاهرات المرتقبة بعد صلاة الجمعة.

يأتي هذا عقب 24 ساعة فقط من مظاهرات قام بها رجال الصحافة تنديدا بما أسموه المضايقات من طرف السلطة السياسية.

وتشهد الجزائر، اليوم الجمعة، أول مليونية شعبية، تعلن رفضها لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وتعلن رفضها لما وصفته القوى الشعبية بـ"غموض الوضع السياسي، وتردي الوضع الاقتصادي، وتراجع مكانة الجزائر".