تركي آل الشيخ: "أحمد فتحي قدم أغنية جميلة اليوم"

مدح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، الأغنية الأخيرة للفنان اليمني أحمد فتحي، وكذلك الفنان فؤاد عبد الواحد باعتباره صوت قادم بقوة. وغرد "آل الشيخ" على موقع "تويتر": "احمد فتحي اليوم قدم أغنية جميلة ... وفواد عبدالواحد صوت قادم بقوة".

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