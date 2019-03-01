انفراج نسب في توفر السيولة بالصرافات الآلية

التاريخ: 01-مارس-2019
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شهدت الصرافات الآلية انفراجاً نسبياً في مشكلة السحب. وكشف مصدر ببنك الخرطوم أمس، أن البنك يضخ (600) ألف جنيه يومياً على فترتين بكل صرافة تابعة للبنك، ورهن حل الأزمة جذرياً باستمرار البنك المركزي في توفير السيولة للمصارف لتغذية الصرافات الآلية.
ورصدت جولة المصدر أمس، عمل عدد مقدر من الصرافات الآلية بعد استمرار تغذيتها بـ(الكاش)، وقال المصدر حسب صحيفة الصيحة إن البنك شرع فوراً في تطبيق توجيه البنك المركزي بتمكين العملاء من سحب ألفي جنيه في العملية الواحدة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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