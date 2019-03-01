ترامب يتوعد بنزع السلاح النووي بشكل كامل من كوريا الشمالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، إن السبب الحقيقي وراء عدم التوصل للاتفاق باجتماع القمة في هانوي بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية يعود إلى كونه أصر على نزع السلاح النووي بالكامل، بينما زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون كان مستعد لنزع السلاح في أماكن معينة.

وقال ترامب على أثير قناة فوكس نيوز: “أرادوا (بكوريا الشمالية) نزع الأسلحة النووية من أماكن معينة، بينما أنا أردت نزع السلاح النووي بالكامل، وهناك عقوبات، ولم تكن لدي رغبة في التخلي عن مسألة العقوبات لحين التوصل لبرنامج حقيقي، وهم لم يكونوا مستعدين لذلك”.

وأضاف: “أنا أفهم هذا تماما. كنت أريدهم أن ينزعوا السلاح النووي بالكامل لكنه لم يكن لديهم استعداد لذلك، كونهم يريدون فقد نزع السلاح النووي في أماكن معينة، قد يقول شخص ما أن هذه بداية جيدة، لكنني شعرت أنها خاطئة”.

وانتهت القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، التي عقدت في هانوي في 27-28 شباط/فبراير، دون توقيع الوثيقة المشتركة التي كان مخططا لها مسبقا، كما هو موضح سابقا في الجدول الزمني للبيت الأبيض.

وكان من المتوقع أن يتم التوقيع خلال قمة هانوي على اتفاقيات تهدف إلى نزع السلاح النووي وتعزيز السلام الإقليمي وتحسين العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ، لكن ترامب أشار إلى أن الطرفين فضلا تأجيل ذلك.

سبوتنيك