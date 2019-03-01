قتل (3) من الرعاه رميا بالرصاص وجرح (2)بدارفور

قتل (3) من الرعاه رميا بالرصاص وجرح (2) اخرين في هجوم بقصد النهب من قبل جنود يتبعون للقوات المسلحة على فريق من رعاه الماشية بالقرب من مدينة امدخن جنوبا في الواحدة من صباح امس الخميس وقال شهود ان مجموعة من الجنود اغارو ليلا على الفريق بقصد النهب لكن الرعاه تصدوا للجنود بالاسلحة البيضاء دفاعا عن مواشيهم وممتلكاتهم ما دفع بالجنود لاطلاق النار ما ادي لمقتل (3) من الرعاه في الحال وجرح (2) اخرين جراهم خطرة تم نقلهم الى مدينة نيالا لتلق العلاج

وادي الحادث لردود فعل واسعة النطاق بمدينة امدخن ما ادى لتجمع حشود كبيرة من المواطنيين امام مركز الشرطة بأمدخن وتحركت قيادة الجيش بالمنطقة في المقابل والقت القبض على (6) من الجنود الجناة بعد ان تم التعرف عليهم نتاج تعرضهم لجراح بالسكاكين اثناء الاغارة على الفريق ما ادي لتهدأت الخواطر وسط وعود بتقديم الجناة للعدالة .