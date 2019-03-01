ثورة السودانيين لشهرها الثالث تحديا لقانون الطوارئ

تواصلت امس ثورة السودانيين في شهرها الثالث بالولايات بالتزامن مع موكب الرفض المعلن بكل احياء الخرطوم لمطالبة البشير بالتنحي الفوري ونظامه من الحكم و المواطنون في ولايات الجزيرة وسنار وكسلا في مظاهرات حاشدة ، حيث شهد حي المدنيين وجزيرة الفيل بود مدني والحلاوين والعقدة المغاربة بولاية الجزيرة ، وحي الدباغة ومباني مركز العركي بسنار، وحي السواقي كسلا مظاهرات ووقفات احتجاجية ، وردد المتظاهرون هتافات تتحدى حالة الطوارئ وتطالب بالتنحي الفوري للبشير ونظامه من الحكم.

وفي السياق نظم الأطباء والكوادر الطبية ثلاث من الوقفات الاحتجاجية في الخرطوم والولاية الشمالية وولاية القضارف أمس الخميس بالتزامن مع موكب الرفض المعلن بكل انحاء السودان ونفذ الأطباء في مستشفى البرقيق بالولاية الشمالية ومستشفى القضارف بشرق السودان وقفات احتجاجية تطالب بإسقاط النظام وتنديداً بحالة الطوارئ وقمع المتظاهرين السلميين ، كما نظم الصيادلة العاملون في شركات الأدوية وقفة احتجاحجية رفضاً لسياسات الحكومة في قطاع الأدوية وللمطالبة بالرحيل الفوري للنظام.