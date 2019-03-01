اعتقال العشرات بعبري صباح الخميس لا28 فبراير 2019م

شنّ جهاز الأمن ، صباح امس الخميس، حملة اعتقالات واسعة بمدينة عبري في الولاية الشمالية استباقاً لموكب التحدي الذي دعت إليه قوى الحرية والتغيير في العاصمة والولايات .

وقال ناشطون من عبري إن القوة التي نفذت الاعتقالات تتكون من عشرات الجنود التابعين للأجهزة الأمنية وتستقل ستة تاتشرات .

وأوضحوا إن الاعتقالات طالت كل من عبدالرحمن محمود، طارق محمد وهبي والسمؤل وآخرين .