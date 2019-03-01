اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني صباح اليوم 1 مارس 2019م

أسعار العملات مقابل الجنيه في السودان اليوم الجمعة 01-03-2019

العملة العربية والأجنبية السعر مقابل الجنيه السوداني الدولار الأمريكي 58 جنيه سوداني الريال السعودي 16.20 جنيه سوداني الدرهم الإمارتي 18 جنيه سوداني اليورو الأوروبي 67 جنيه سوداني الجنيه الاسترليني 78.02 جنيه سوداني الجنيه المصري 3.34 جنيه سوداني الريال القطري 16.50 جنيه سوداني سعر الدولار اليوم أمام الجنيه السوداني عبر الشيكات الفورية الجمعة 01 مارس 2019 العملة السعر الدولار 82 جنيه سوداني

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