مؤتمر صحفي لنائب لرئيس المؤتمر الوطني حول مستجدات الأوضاع والمرحلة

يعقد نائب رئيس المؤتمر مولانا احمد هارون مؤتمراً صحفياً خلال 48 ساعة، لتنوير الرأي العام بمستجدات الأوضاع وترتيبات المرحلة

وكان المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الذى انعقد برئاسة الرئيس السوداني المشير عمر البشير رئيس الحزب قد انهي تكليف دكتور فيصل حسن ابراهيم وإعتمد مولانا احمد هارون نائباً لرئيس الحزب.

وأوضح هارون في تصريحات صحافية عقب الاجتماع ، إنه تم تقديم الشكر في الاجتماع إلى القيادات السابقة التي تولت المسؤولية الحزبية والتنظيمية، وعلى رأسهم الفريق أول بكري حسن صالح، وفيصل حسن، ومعتز موسى.

وخلال الاجتماع قرر رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، رئيس المؤتمر الوطني، تفويض نائبه في الحزب، أحمد محمد هارون بممارسة ومزاولة سلطاته وصلاحياته المتعلقة برئاسة الحزب كافة، إلى حين انعقاد المؤتمر العام لاختيار قيادة جديدة.

ونوه إلى أن الاجتماع اطلع كذلك على مجريات الأوضاع السياسية والمبادرة التي طرحها الرئيس البشير، بشأن الإصلاح السياسي والاقتصادي خلال الأسبوع الماضي.