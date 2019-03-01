ابرز عناوين الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 01 مارس 2019م

وكالة السودان للأنباء "سونا"
- البشير يثني على المستوى المتطورللعلاقات السودانية الاثيوبية
- تحالف احزاب شرق السودان يؤيدقرارات رئيس الجمهورية
- نائب رئيس الوزراء الاثيوبي يختتم زيارته للبلاد
- احمد هارون رئيساً لحزب المؤتمر الوطني بالوكالة
- تحالف احزاب شرق السودان يؤيدقرارات رئيس الجمهورية
- التربية تؤكد اكتمال الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية
- نائب رئيس الوزراء الاثيوبي يختتم زيارته للبلاد
- البرلمان يبحث الأوضاع في السودان والمنطقة العربية
- تنوير للنائب الأول عن أداء مؤسسة الرئاسة
المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"
- العدل: صياغة ومراجعة أكثر من (20) مشروع قانون ومرسوم مؤقت
- الخارجية: سنظل داعمين لإتفاق أفريقيا الوسطى للوصول لغاياته
- قوش: لا تهاون في أمن الوطن ولا تهزنا الشائعات والأكاذيب
- قوى دارفورية: الساحة السياسيه مهيأة لقبول العملية السلمية
- محكمة الطوارئ: السجن (6) سنوات والغرامة على متهم بتهريب عملات
هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر
- الوالى يصدر قراراً بتكليف أعضاء حكومة الوفاق الوطنى السابقة لمواصلة مهامهم التنفيذية وفقاً لموجهات المرحلة
- مدير قطاع التعليم يقف على مشروع التفوق الأكاديمي الذى ينفذه الإتحاد العام للطلاب السودانيين بالولاية
- إنطلاقة ورشة مسح المياه والصرف الصحي للمدارس بقاعة التأهيل التربوي
- إدارة تعليم الرحل بالوزارة تنظم دورة للمجالس التربوية بالتعاون مع منظمة اليونسيف
- عقدت اللجنة العليا للدفع الإلكتروني إجتماعاً تناولت من خلاله موقف أداء اللجان المختلفة
شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض
- ولاية النيل الابيض تكمل كافة الترتيبات والاستعدادات الخاصه باستقبال والي الولاية الجديد بعد غد الأحد
- المدير التنفيذي لمحلية تندلتي يطمئن علي تهيئة سكن الطلاب والطالبات والاعاشه لطلاب الشهادة الثانويه
- المدير التنفيذى لمحلية الدويم :لجنة الامن بالمحلية ستظل فى طواف دائم للاطمئنان على تهيئة بيئة مراكز امتحانات الشهاده الثانوية .
- رئيس اتحاد المرأة بولاية النيل الأبيض ابتسام عبدالرحمن : المرأة بولاية تتقدم الصفوف في الإنتاج وتعلن دعمها الكامل لقرارت رئيس الجمهورية
- أمين الحركة الإسلامية بولاية النيل الأبيض المهندس عبد القادر الخير عبدالله : الحركة الإسلامية مرتبطة بمنهج رباني يجعلها تتجاوز كل الصعاب التي تمر بها في مسيرتها
المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور
- امين حكومة الولاية مبارك جمعة ضرار يترأس اجتماع اللجنة التحضيرية لاستقبال اللواء ركن مهلب حسن والي الولاية
- مدير عام التربية والتوجيه حسن عبدالله عبدالرازق يؤكد اكتمال الاستعدادات لانطلاق امتحانات الشهادة السودانية بعد غدا السبت
- الاتحاد العام للطلاب بالولاية يؤكد وقوفه ودعمه لطلاب الشهادة السودانية
هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور
- والي الولاية يصدر مراسيم ولائية تقضي بتكليف وزراء ورئيس المجلس الاعلي للسلام بجانب تكليف المديرين التنفيذيين بمحليات الولاية لتسيير العمل بالمحليات .
- رئيس مجلس الولاية التشريعي يؤكد وقوف المجلس ودعمه لوالي الولاية الجديد وتاييد القرارات الاخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية .
- وزارة التربية والتعليم تكمل كافة الترتيبات لاجراء امتحانات الشهادة الثانوية يوم السبت الثاني من مارس الجاري
- القطاع النسوي بامانة المؤتمر الوطني بالولاية يعقد مؤتمره للبناء القاعدي ورئيس المؤتمر الوطني بالولاية المكلف يؤكد دعم وتاييد الحزب لرئيس الجمهورية ووالي الولاية الجديد في كافة المجالات .
شبكة الشروق نت
- البشير ينقل صلاحياته في رئاسة "الوطني" إلى هارون
- البشير يُثني على تطور علاقات السودان وإثيوبيا
- النائب الأول وايلا يبحثان توفير "الوقود والقمح والدواء"
- رئيس البرلمان: جهود سياسية لوضع مقاربة جديدة بالبلاد
- قوش: رسالة جهاز الأمن تقوم على "المهنية والتسامح"
شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان
-21391طالب وطالبة يجلسون لامتحانات الشهادة السودانية بولاية شمال كردفان
- ورشة للكوارد الطبية حو ل مكافحة الجزام بالولاية
- مدير شرطة ولاية شمال كردفان ومدير التأمين الصحي يوقعان توقيع عقد شراء الخدمة الطبية من مؤسسات الشرطة
- أكتمال الجاهزية لانطلاقة المؤتمر الوظيفي الخامس لامانة طلاب ولاية شمال كردفان
هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان
ـ والي غرب كردفان دخر الزمان عمر يصل الفولة ويتسلم مهامه رسمياً بالولاية
ـ والي غرب كردفان يصدر قراراً جدد فيه الثقة بتكليف حكومة الولاية السابقة
ـ والي الولاية السابق احمد عجب الفيا يخاطب لقاء الفعاليات بالمجلس التشريعي ويعرب عن رضائه التام لما وجده من مجتمع الولاية
ـ المجلس التشريعي بالولاية يرحب بالوالي الجديد
ـ رئيس المجلس التشريعي بالولاية يشيد بجهود الوالي السابق تجاه التنمية والإستقرار
شبكة النيل للإعلام الإلكتروني - نهر النيل
- المالية .. تصدر عدد من التدابير المالية ولوائح الصرف نحو توجيهات المالية للتنمية العامة ومحاربة الفساد
- رئيس دائرة الصحة يترأس إجتماع الطب الوقائي ويقف على ترتيبات إطلاق حملات التطعيم والوقاية .
- رئيس دائرة الاستثمار يشارك في دورة الصناعات الريفية والصغيره في بربر .
أخبار قناة الملاعب
- المنتخب الأولمبي يغادر لمصر لاقامة معسكر تحضيري قبل لقاء المنتخب الكيني في 20 مارس
- المريخ الفاشر و الرابطة كوستي يتعادلان بهدف لكل باستاد الفاشر
- الأمل عطبرة يلتقي المريخ العاصمي عصر الأحد باستاد المريخ
- الهلال السوداني يستضيف زيسكو الزامبي مساء الأحد باستاد الهلال
سحر البيان:
- رئيس الجمهورية يثني علي المستوى المتطور الذي تشهده العلاقات السودانية الاثيوبية
- النائب الأول ورئيس مجلس الوزراء يبحثان توفير السلع الأساسية وتحريك الطاقات الاقتصادية
- النائب الأول: أزلية العلاقات السودانية السعودية
- ختام المناورات البحرية السودانية السعودية "الفلك 3"
- رئيس الوزراء يطلع على سير تنفيذ المشروعات الاستثمارية
- نيابة طوارئ الخرطوم تحيل بلاغات للمحكمة
- احمد هارون رئيساً لحزب المؤتمر الوطني بالوكالة
- الفريق ركن محمد منتي عنجر يتسلم مهام ولاية كسلا
- والي القضارف يوكد حسم ملفات الفساد تهريب السلع المدعومة من الدولة
- اللجنة الاقتصادية العليا السودانية الإثيوبية تختتم اعمالها
صحيفة أخبار اليوم:
- المشير البشير يفوض سلطاته وصلاحياته بالمؤتمر الوطني لمولانا هارون.
- قوش : حملة منظمة ومركزة لتشويه صورة جهاز الأمن.
- السجن 6 سنوات والغرامة والمصادرة لمتهم.
- ختام المناورات العسكرية البحرية السودانية السعودية.
- وسط إجراءات أمنية مشددة : انطلاق امتحانات الشهادة السودانية غدا.
صحيفة الوطن:
- احكام بالسجن و الغرامة على (59) متهماً بمحاكم الطوارئ
- قوش: نحن أبناء الشعب وجنوده ولسنا طلاب سلطة
- النائب الأول: موقفنا تجاه السعودية مبدئي وليس مزايدة
- الخرطوم ودول الترويكا .. مواجهة دبلوماسية
كانت هذه تفاصيل خبر ابرز عناوين الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 01 مارس 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.