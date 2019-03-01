إحالة أكثر من 800 مواطن للمحاكمة بقانون الطوارئ

أفادت قناة "سكاي نيوز" قبل قليل، أن 870 شخضاً احيلوا لمحاكم الطوائ، بعد إعلان تشكيل نيابات ومحاكم في أنحاء البلاد.
يأتي القرار بعد إعلان الرئيس عمر البشير عن سلطات واسعة جديدة للشرطة بهدف التصدي للاحتجاجات المستمرة منذ أشهر، وفقا لوكالة السودان للأنباء.
وكشف التحالف الديمقراطى للمحامين، أن السلطات حولت مئات المواطنين إلى محاكم بتهمة المشاركة في التظاهرات بمدن العاصمة الثلاث الخرطوم وأمدرمان وبحري.
وقال بيان التحالف، إن ٤٠٠ أحيلوا إلى محكمة الطوارئ بمدينة أمدرمان، و٧٠ لمحاكم بحرى، وعدد ٤٠٠ لمحاكم الخرطوم، وأن عددا من المحامين دافعوا عنهم، ما أدى إلى شطب عدد كبير من البلاغات.
وأضاف، أنه تمت إدانة العشرات وتوقيع عقوبات مالية ضدهم، والحكم بالسجن البديل في حالة عدم دفع الغرامة، فيما تم الحكم بالسجن لمدد تتراوح بين الشهر والأسبوعين ضد عدد من المواطنين.
وأشار البيان إلى أن المحاكمات استمرت حتى الساعة التاسعة مساء الخميس 28 فبراير.
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