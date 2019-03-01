احمد هارون رئيساً لحزب المؤتمر الوطني بالوكالة

قرر الرئس السوداني عمر حسن أحمد البشير تفويض سلطاته وصلاحياته كرئيس لحزب المؤتمر الوطني لمولانا أحمد محمد هارون نائب رئيس الحزب للشئون الحزبية والتنظيمية للقيام بمهام رئاسة الحزب بالوكالة وذلك الي حين انعقاد المؤتمر العام لحزب المؤتمر الوطني من اجل اختيار قيادتة الجديدة. جاء ذلك لدى اجتماع المكتب القيادي مساء يوم الخميس بالمركز العام للحزب بالخرطوم. حيث احاط رئيس الجمهورية الاجتماع بتطورات الموقف السياسي الراهن للبلاد.

واعلن المجلس القيادي للحزب علي لسان مولانا احمد هارون – رئيس الحزب بالوكالة، اعلن تفهمه للضرورات الوطنية ولمقتضيات قرار رئيس الجمهورية التي تطلبت تفويض صلاحياته وسلطاته الواردة في النظام الاساسي لنائبة مولانا احمد هارون، كما اكد دعمه للمبادرة الوطنية التي اعلنها رئيس الجمهورية مساء الجمعة 22-02-2019م بالقصر الجمهوري.

وقرر المجلس القيادي ان يكون الحزب في حالة انعقاد دائم تحت رئاستة الجديدة لموائمة اوضاعه الداخلية بما يتواكب وظروف المرحلة الجديدة ، كما تقدم الاجتماع بالشكر والتقدير لكل المسئولين الذي اطلعوا بالاعباء الحزبية والتنفيذية في الفترة الماضية سواء علي مستوى الدولة او الحزب.

كما اعلن مولانا احمد هارون ان الحزب سيكون في حالة انعقاد دائم تحت رئاسته الجديدة لموائمة الاوضاع الداخلية بما يتواكب وظروف المرحلة الجديدة، والعمل علي سياقة رؤيته للمرحلة الجديدة بما يحقق هدف مبادرة السيد الرئيس في الحفاظ علي امن واستقرار الوطن ودعم عملية التحول الوطني الكبرى بما يحقق هدف التوافق والوفاق الوطني مع كل القوى السياسية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)