تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه السوداني

تنشر "اخبار الخليج 365 365" أسعار الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه السوداني، اليوم الجمعة 1 مارس 2019. الدولار الأمريكي : 63.00جنيه الريال السعودي : 16.80جنيه اليورو : 71.19جنيه الدرهم الإماراتي : 17.26جنيه الريال القطري : 17.29 جنيه الجنيه الإسترليني : 83.16جنيه الجنيه المصري : 3.58جنيه

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