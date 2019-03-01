نيابة طوارئ الخرطوم تحيل بلاغات للمحكمة

احالت نيابه طوارئ الخرطوم اليوم عدد ٤ بلاغات تتعلق بتهريب العمله والاخلال بالسلامه العامه والازعاج ومخالفة الاوامر ٢و ٣ من قانون الطوارئ لمحكمة طوارئ الخرطوم التي اصدرت احكامها في البلاغات.
وقامت نيابه طوارئ الخرطوم حسب وكالة السودان للانباء "سونا " بتقييد بلاغات بالارقام ٣٤٧ و٤٤٤ و ٣٣٠ واخرى في مواجهة ١٦ متهم لجرائم تتعلق بتهريب العمله والاخلال بالسلامه العامه والازعاج ومخالفة الاوامر ٢و ٣ من قانون الطوارئ.
وقضت محكمة طوارئ الخرطوم بالحكم ٦ سنه ومصادرة الـ ١٠٠ الف ريال و ٩٦٥٠ روبيه هنديه في بلاغ المدان بتهريب العمله .
فيما قضت في بلاغات مخالفه امر الطوارئ رقم ٢ بالسجن ٥ سنه لعدد ٤ متهمين وابعاد المتهم الخامس (اثيوبي الجنسيه) من البلاد في البلاغ رقم ٣٤٧ المفتوح في قسم شرطة الرميلة.
والحكم ٣ سنه لعدد ٣ متهمين وشطب البلاغ في مواجهه ٢ اخرين في البلاغ رقم ٤٤٤ المفتوح في قسم شرطه الصحافة.
وشطب الدعوي في مواجهه عدد ٢ متهم في البلاغ رقم ٣٣٠ المفتوح في قسم شرطة الدرجه الثالثه.
كما اصدرت حكمها بالسجن ٦ اشهر لعدد ١ متهم والسجن شهر اخر للمتهمين بلاغ شغب وازعاج بمنطقه بحري.
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