نيابة طوارئ الخرطوم تحيل بلاغات للمحكمة

احالت نيابه طوارئ الخرطوم اليوم عدد ٤ بلاغات تتعلق بتهريب العمله والاخلال بالسلامه العامه والازعاج ومخالفة الاوامر ٢و ٣ من قانون الطوارئ لمحكمة طوارئ الخرطوم التي اصدرت احكامها في البلاغات.

وقامت نيابه طوارئ الخرطوم حسب وكالة السودان للانباء "سونا " بتقييد بلاغات بالارقام ٣٤٧ و٤٤٤ و ٣٣٠ واخرى في مواجهة ١٦ متهم لجرائم تتعلق بتهريب العمله والاخلال بالسلامه العامه والازعاج ومخالفة الاوامر ٢و ٣ من قانون الطوارئ.

وقضت محكمة طوارئ الخرطوم بالحكم ٦ سنه ومصادرة الـ ١٠٠ الف ريال و ٩٦٥٠ روبيه هنديه في بلاغ المدان بتهريب العمله .

فيما قضت في بلاغات مخالفه امر الطوارئ رقم ٢ بالسجن ٥ سنه لعدد ٤ متهمين وابعاد المتهم الخامس (اثيوبي الجنسيه) من البلاد في البلاغ رقم ٣٤٧ المفتوح في قسم شرطة الرميلة.

والحكم ٣ سنه لعدد ٣ متهمين وشطب البلاغ في مواجهه ٢ اخرين في البلاغ رقم ٤٤٤ المفتوح في قسم شرطه الصحافة.

وشطب الدعوي في مواجهه عدد ٢ متهم في البلاغ رقم ٣٣٠ المفتوح في قسم شرطة الدرجه الثالثه.

كما اصدرت حكمها بالسجن ٦ اشهر لعدد ١ متهم والسجن شهر اخر للمتهمين بلاغ شغب وازعاج بمنطقه بحري.