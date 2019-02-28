التشكيلة المثالية للجولة الـ28 بالدوري الإنجليزي الممتاز

أعلنت شبكة "هو سكورد" العالمية، عن التشكيل المثالي للجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية مباريات الأمس.

واحتل لاعبو ليفربول التشكيلة المثالية بتواجد 7 لاعبين مرة واحدة، وعلى الرغم من عدم تألق البعض في المباراة لكن الجماهير اختارتهم ضمن الافضل.