اشارت تقارير صحفية إيطالية إلي أن بيريز رئيس نادي ريال مدريد اتخذ قراراً حول مستقبل البرازيلي مارسيلو داخل جدران قلعة الملكي.
ذكرت شبكة ميديا سيت الإيطالية، أن بيريز اجتمع مع وكيل أعمال البرازيلي مارسيلو وأبلغه بالموافقة على رحيله في الصيف المقبل.
واكد بيريز في حديثه مع وكيل البرازيلي مارسيلو بأنه لا يمانع في رحيله بالصيف المقبل لنادي يوفنتوس الإيطالي بشرط الاستفادة المادية القوية من الصفقة.
ويرغب بيريز في بيع مارسيلو مقابل 40 مليون يورو، بالإضافة إلى 12 مليون كمتغيرات لتصل الصفقة لـ52 مليون يورو.واكدت تقارير صحفية إيطالية على أن مارسيلو يفكر في الرحيل عن ريال مدريد بعد تضائل فرصته خاصة بعد اعتماد سولاري مدرب الفريق على المدافع ريجليون.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد رغبته في الإنتقال لـ"اليوفي".. ريال مدريد تحدد سعر بيع مارسيلو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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