خروج المئات في مظاهرات بالعاصمة الخرطوم وبعض المدن

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
شهدت عدة مدن، اليوم الخميس خروج المئات في مظاهرات إحتجاجية على تردي الاوضاع الاقتصادية ومطالبة بتنحي البشير بالتزامن مع فرض السلطات لحالة الطوارئ في البلاد .
وخرج المئات في مظاهرات بالعاصمة الخرطوم أنطلقت من عدة مناطق أبرزها منطقة شمبات بمدينة بحري والبوستة في مدينة أم درمان، بالاضافة الى احتجاجات ومسيرات في شارع الستين، والكلاكلة، العباسية، ودنوباوي .
ووقف المتظاهرين اليوم في منطقة شمبات بمدينة بحري بالعاصمة الخرطوم دقيقة حداد على شهداء مصر في حادثة حريق محطة قطارات رمسيس والتي خلفت قتلى وجرحى بالعشرات كما نضم العاملين بمستشفى البرقيق بالولاية الشمالية وقفة احتجاجية .
وفي ذات السياق، خرجت مظاهرات أخرى في في العقده المغاربة محلية المناقل بولاية الجزيرة وسط السودان .
ومنذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا وفق آخر إحصائية حكومية، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير/ شباط الجاري، إن العدد بلغ 51 قتيلا.
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