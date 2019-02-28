البشير يُثني على تطور علاقات السودان وإثيوبيا

التاريخ: 28-فبراير-2019
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أثنى رئيس الجمهورية، عمر البشير، على المستوى المتطور الذي تشهده العلاقات السودانية الإثيوبية، معرباً عن سعادته بانعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة، آملاً أن تعمل اللجنة على إزالة كافة العوائق التي تواجه التعاون الاقتصادي بين البلدين .
وأكد نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، ديميك ميكونن، في تصريحات صحفية عقب لقائه رئيس الجمهورية يوم الخميس، استعداد بلاده للعمل مع السودان وتعزيز التعاون الاقتصادي بما يحقق مصلحة الشعبين.
وامتدح ميكونن بحسب الشروق بجهود رئيس الجمهورية لتعزيز العلاقات الثنائية، ونقل تحيات رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، للسيد رئيس الجمهورية.
وقطع بالتزام بلاده بالعمل على إزالة العقبات التي تواجه التكامل الاقتصادي والاجتماعي، وتفعيل كافة اللجان بين البلدين خصوصاً السياسية والاجتماعية والثقافية ولجنة الحدود.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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