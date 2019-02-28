الخلافات تضرب كتلة التغيير بالبرلمان بسبب خطاب "البشير "

وقال عضو كتلة البرلماني حسن دكين، إن البيان يمثل أبو القاسم بُرطم وشخصين آخرين فقط.
وتوقع دكين في تصريح صحفي اليوم “الخميس، تدخل جهات خارج الكتلة، دفعت رئيسها "برطم" لإصدار بيان التأييد، وكشف عن اجتماع مزمع قيامه الأسبوع المقبل للكتلة تناقش فيه قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة وإعلان حالة الطوارئ، وهيكلة الكتلة بنص اللائحة حيث تُختار فيه قيادة هيئة جديدة، وقال إن اختيار القيادة الجديدة يفترض أن تتم في الفترة السابقة غير أنها أجلت.
وأوضح أن الكتلة التي تضم قوى الحوار ونواب مستقلين تعتبر قضايا الحريات ذات أولوية، إضافة لموائمة القوانين مع الدستور، وتعديل القوانين المقيدة للحريات.
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