العثور على طفل مشنوقا داخل ” مزيرة” بالمتمة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عثرت الشرطة على صبي يبلغ من العمر (14) عاماً مشنوقاً داخل مزيرة بمحلية المتمة غرب مدينة شندي بولاية نهر النيل، وكشف مصدر لـ(المجهر) أن أحد المواطنين من منطقة النوراب غرب شندي، كان قد استقل عربة لأداء واجب العزاء بقرية قريبة من النوراب، وعند وصولهم من منطقة جوير سلمان، عثروا على الطفل مشنوقاً داخل مزيرة بحبل، وعلى الفور تم الاتصال بشرطة النوراب التي حضرت إلى موقع الحادث، وتم عمل رسم كروكي للموقع بأورنيك (8) جنائي، وتم تحويله إلى مستشفى علياء بالمتمة، بأمر تشريح صادر من نيابة المتمة، وتم تحويله إلى مشرحة مستشفى أم درمان، للطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة وباشرت الشرطة تحرياتها.