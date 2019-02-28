الهلال يحدد فئات مباراة زيسكو

التاريخ: 28-فبراير-2019 فى : Uncategorized 0 مشاهدة حددت اللجنة المنظمة لمباراة الهلال وزيسكو الزامبي والمقررة بعد غد الأحد في الجولة الرابعة لمجموعات الكونفدرالية بواقع: (20) جنيهًا للمساطب الشعبية، (40) جنيهًا للطابق العلوي الغربي (60) جنيهًا للمقاعد الجانبية، (100) جنيه للمقاعد الوسطي، و(200) جنيه للمقصورة الرئيسية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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