اختتام التمرين البحري السوداني- السعودي بقاعدة بورتسودان

التاريخ: 28-فبراير-2019
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اُختتمت يوم الخميس، فعاليات التمرين البحري السوداني-السعودي المختلط “الفلك 3″، بقاعدة بورتسودان، بحضور نائب رئيس أركان القوات البحرية السودانية، اللواء بحري مجدي سيد عمر، وممثل قائد القوات البحرية السعودية، العميد بحري يحيي بن علي النعمي.
واشتملت فعاليات يوم الخميس الختامي على سيناريو للقيام بالإغارة على هدف ساحلي، بمشاركة المشاة البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة وعروض للزوارق والطيران، وتم تبادل الكلمات والهدايا من الجانبين، أعقبها مرحلة التحليل والتقييم.
وحضر الفعاليات بحسب الشروق – مساعد الملحق العسكري في الخرطوم، والطلبة السعوديين بكلية القادة والأركان بالخرطوم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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