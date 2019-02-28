اختتام التمرين البحري السوداني السعودي بقاعدة بورتسودان

اُختتمت يوم الخميس، فعاليات التمرين البحري السوداني-السعودي المختلط “الفلك 3″، بقاعدة بورتسودان، بحضور نائب رئيس أركان القوات البحرية السودانية، اللواء بحري مجدي سيد عمر، وممثل قائد القوات البحرية السعودية، العميد بحري يحيى بن علي النعمي.

واشتملت فعاليات اليوم الختامي على سيناريو للقيام بالإغارة على هدف ساحلي، بمشاركة المشاة البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة وعروض للزوارق والطيران، وتم تبادل الكلمات والهدايا من الجانبين، أعقبها مرحلة التحليل والتقييم.

وحضر الفعاليات مساعد الملحق العسكري في الخرطوم، والطلبة السعوديين بكلية القادة والأركان بالخرطوم.