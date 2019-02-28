الأردن: فريق تدخل سريع في مخيم الازرق لإنقاذ اللاجئين السوريين

قالت مصادر في مخيم الأزرق للاجئين السوريين شرق الأردن، أن منظمات إغاثية شكلت فريقاً للتدخل السريع، لإنقاذ أو إعادة تأهيل أي كرفان يتعرض للتلف، نتيجة العاصفة المطرية التي يشهدها الأردن.



وأضافت المصادر لـ24 أن الفريق يتكون من 25 شخصاً يعملون على مدار الساعة لانقاذ وإصلاح أي تلف يلحق كرفانات اللاجئين. وأضافت المصادر لـ24 أن الفريق يتكون من 25 شخصاً يعملون على مدار الساعة لانقاذ وإصلاح أي تلف يلحق كرفانات اللاجئين. وأوضحت أن الفريق الذي يتبع للمجلس النرويجي لحقوق الإنسان، مزود بالمعدات والمتطلبات اللازمة لتنفيذ أي أعمال توكل إليه. وأشارت ذات المصادر إلى أن المجلس النرويجي وبدعم من مفوضية اللاجئين صان قرابة 827 كرفاناً في المخيم بين نوفمبر ويناير المضيين. ويقطن مخيم الأزرق للاجئين السوريين أكثر من 36 ألف لاجئ سوري موزعين على 4 قرى، و10 آلاف وحدة سكنية.

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