عاجل.. قتلى وجرحى في تفجير بسيارة مفخخة في الموصل

هز انفجار عنيف، مساء اليوم الخميس، منطقة المجموعة الثقافية في الجانب الأيسر من مدينة الموصل.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للآثار التي خلفها التفجير والذي قيل أنه نفذ بواسطة سيارة مفخخة.

وأفادت مصادر محلية بأن الانفجار أوقع عدداً من المصابين دون تحديد عددهم بعد.