الهيئة التشريعية تدعو لانعقاد طارئ بشأن الطوارئ الأربعاء

قررت الهيئة التشريعية القومية بمجلسيها "الوطني والولايات" دعوة أعضائها لجلسة انعقاد طارئة الأربعاء المقبل، للنظر في قانون الطوارئ الذي أصدره رئيس الجمهورية في الـ22 من فبراير الجاري، وعممه على جميع ولايات البلاد، واتبعه بأوامر تنفيذ.

وأشار رئيس الهيئة التشريعية، إبراهيم أحمد عمر، إلى تطابق وجهات نظر المجلسين في اجتماعاتهما المنفصلة كل على حدة، بدعوة أعضاء الهيئة التشريعية القومية في السادس من مارس المقبل.

وأفاد أن النظر في قانون الطوارئ يتطلب دعوة أعضاء الهيئة التشريعية بكامل هيئاتها في جلسة طارئة لأخذ الرأي حوله من جميع الأعضاء رفضاً أو قبولاً أو تعديلاً في تاريخ الطوارئ، وذلك حسب نص الدستور والقانون واللائحة، تعقبها تشكيل لجنة طارئة يوكل إليها أمر دراسة القانون والأوامر الملحقة به.

من جانبه قال رئيس مجلس الولايات، نائب رئيس الهيئة التشريعية القومية، عمر سليمان آدم، إن اجتماع مجلس الولايات أمن على انعقاد الجلسة الطارئة وفاءً لما ورد في الدستور.

وأوضح أن رئاسة الجمهورية أوفت بتسليم قرار قانون الطوارئ والأوامر الملحقة به للمجلسين في الوقت المناسب.