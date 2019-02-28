السودان يناقش قضية ترسيم الحدود مع إثيوبيا

شدد نائب الرئيس السوداني؛ محمد يوسف كبر على ضرورة حسم ملف ترسيم الحدود مع إثيوبيا. ووقع السودان وإثيوبيا اليوم الخميس على البيان الختامي لاجتماعات اللجنة الاقتصادية العليا المشتركة بين البلدين. وقال كبر " تم الاتفاق والتوافق بصورة كاملة على كل القضايا المطروحة بين البلدين في كافة المجالات". وأشار الي إن المباحثات ارتكزت علي العلاقات الطيبة والمتينة بين الحكومتين السودانية والإثيوبية. ودعا نائب الرئيس السوداني؛ الأجهزة الرسمية والولايات المجاورة لمزيد من التواصل لتعزيز الصلات والروابط بين البلدين . من جانبه قال نائب رئيس مجلس الوزراء الإثيوبي؛ أن اللجان المشتركة ستعمل علي تقوية العلاقات بين السودان ودولة إثيوبيا علي كافة المستويات. وأكد حرص بلاده على تفعيل كل اللجان المشتركة خاصة السياسية والاجتماعية والأمنية؛ والتزامها بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه .

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