بوتين يأمل في تسوية النزاع بين نيودلهي وإسلام آباد

أعلن المتحدث بإسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهندي عن أمله في تسوية النزاع بين نيودلهي وإسلام آباد.
وبعد جولة من التصعيد المتبادل بين الهند وباكستان، وعدت إسلام أباد بـ"بادرة سلام"، اليوم الخميس، مع إعلانها الاستعداد للإفراج عن طيار هندي محتجز لديها، غير أنّ نيودلهي قابلت الموقف بالتأكيد على أنّها ستبقى بحالة تأهب "قصوى".
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