الجيش الليبي يسيطر على الحدود مع تشاد والنيجر والجزائر

كما سيطر الجيش الليبي على مدينة غات ومنطقة العوينات الغربية على الشريط الحدودي مع الجزائر.
وكان الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، العميد أحمد المسماري، قد أكد خلال مؤتمر صحفي عقده في بنغازي أمس الأربعاء أن "العمليات العسكرية والواجبات القتالية في الجنوب لم تنتهِ بعد"، مشيرًا إلى أنهم في "انتظار قرار القائد العام بإنهاء العمليات العسكرية بالجنوب".
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