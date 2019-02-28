وقالت محامية الإسلامي المتشدد سامي العيدودي، سيدا باساي يلدز: "سنقدم طلباً للحصول على تصريح بالاستئناف قبل انقضاء المهلة اليوم"، وقال متحدث باسم المحكمة الإدارية المختصة في مدينة غلزنكيرشن، إن الطلب لم يقدم حتى صباح اليوم، وتنقضي المهلة بحلول منتصف ليل اليوم الخميس.
يذكر أن العيدودي رُحل إلى تونس في ظل ملابسات مثيرة للجدل في 13 يوليو2018، وقررت المحكمة الإدارية بغلزنكيرشن في 16 يناير الماضي، أن العيدودي لم يكن يخضع لحظر الترحيل، لأنه ليس مهدداً بخطر التعرض للتعذيب في موطنه.
وتبرر هيئة الدفاع عن العيدودي الخطوة حالياً بأن المحكمة استندت في قرارها الشهر الماضي فقط إلى مذكرة شفهية من السفارة التونسية، ولكن لم يصدر تأكيد من جانب الحكومة.
وأضافت المحامية "سنمر بهذه القضية عبر جميع الدرجات القضائية وصولاً إلى المحكمة الدستورية العليا، وإذا لزم الأمر إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، وأوضحت أنها على اتصال دوري مع موكلها، لافتةً إلى أنها زارته بنفسها مرتين في تونس.
كانت هذه تفاصيل خبر محاولات للاستئناف ضد ترحيل التونسي العيدودي من ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.