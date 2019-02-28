إطلاق صاروخ روسي من مركز فرنسي يحمل 6 أقمار بريطانية

أطلق الصاروخ الروسي من طراز «سيوز» بنجاح أمس الأربعاء من مركز «كورو» الفضائي في قاعدة جويانا الفرنسية ويحمل على متنه 6 أقمار صناعية بريطانية ضمن مشروع شبكة واحدة «وان ويب».
وأوردت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، أنه من المتوقع أن يضع الصاروخ الأقمار الصناعية إلى مدار قريب من الأرض.
ويخطط «وان ويب» لإنشاء مجموعة من الأقمار الصناعية التي ستوفر الوصول إلى الإنترنت واسع النطاق للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، وتغطي سطح الأرض بالكامل.
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